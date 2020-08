Neto revela desejo de disputar a presidência do Corinthians em 2023

Neto afirmou em live no YouTube que será candidato à presidência do Corinthians na eleição de 2023. O apresentador do Os Donos da Bola, na Band, disse que se preparou para a última eleição, mas não foi candidato por um atrito com um dos dirigentes do clube.

“(Não me candidatei) Porque o Herói (Vicente) não deixou. O Herói ficou bravinho comigo e eu deixei de ser conselheiro”, explicou. “Se, hoje, eu fosse, dificilmente eu perderia a eleição para presidente do Corinthians. Mas, quem sabe em 2023”, avaliou. Em seguida, garantiu a candidatura: “Quem sabe não, eu vou me vou me candidatar em 2023”.

Ídolo do Corinthians, Neto afirmou recentemente que se preparou para a eleição deste ano, mas por conta da crise financeira e o escândalo da Lava Jato envolvendo a Arena Corinthians ficou com medo e desistiu.

“Há uns quatro, cinco anos, eu me preparei para essa eleição de 2020. Eu estava me preparando, fazendo muita coisa em relação a isso; o Velloso sabe disso. Eu poderia ser candidato”, revelou durante o Terceiro Tempo.

“Eu pensava mesmo, há uns cinco anos, em me candidatar, mas quando veio a Lava Jato, o problema do estádio, todas as coisas que começaram a surgir, eu preferi ficar com a minha família. Fiquei com medo”, admitiu.

Confira: