Neuralink: como assistir ao evento de Elon Musk ao vivo

Na noite desta sexta-feira (28), Elon Musk vai apresentar as novidades desenvolvidas pela sua empresa Neuralink. O momento mais esperado é a demonstração ao vivo do funcionamento de um chip que se conecta ao cérebro humano.

O evento será transmitido em tempo real no canal do YouTube da Neuralink a partir das 19h (horário de Brasília).

Segundo Elon Musk, os ensaios clínicos do chip que a empresa está desenvolvendo deverão acontecer antes do fim de 2021, com pacientes tetraplégicos. Como é preciso a aprovação das agências regulatórias dos EUA, pessoas sem deficiência só terão acesso ao chip da Neuralink em 10 anos.