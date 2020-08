Neusa Borges apresenta melhora e pode receber alta nesta sexta (21)

Com uma considerável melhora em seu quadro clínico, Neusa Borges deve receber alta nesta sexta-feira (21) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador. A atriz está internada desde a última terça-feira (18), quando deu entrada na unidade de saúde apresentando fortes dores na coluna.

Segundo o boletim médico, divulgado ontem (20), a artista demonstra “franca recuperação clínica” ao tratamento submetido. A famosa apresentou melhora no seu quadro de saúde ao já conseguir caminhar, mesmo que com ajuda, após estar acamada.

As suspeitas de que Neusa Borges teria sofrido um novo AVC (Acidente Vascular Cerebral) foram descartadas. O disgnóstico seria de crises devido às três hérnias de disco na coluna.

“A atriz Neusa Borges segue internada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, onde encontra-se em franca recuperação clínica. Estava acamada à admissão hospitalar, porém, após analgesia escalonada e fisioterapia, apresentou excelente resposta e já consegue caminhar com ajuda. Mantém-se com estado emocional bem satisfatório e previsão de alta nas próximas 24h”, diz o boletim médico divulgado.

Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, Neusa Borges tem mais de 60 anos de carreira de sucesso na TV, no cinema e no teatro. Entre os mais recentes trabalhos dela estão participações na novela Escrava Mãe, exibida entre 2016 e 2017 pela Record, e na série Sob Pressão, da Globo, em 2019.