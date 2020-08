Neusa Borges recebe alta de hospital após três dias

Após três dias internada, Neusa Borges teve alta do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, nesta sexta-feira (21). A famosa foi hospitalizada na última terça-feira (18), após sofrer com um mal-estar.

De acordo boletim médico, a artista “apresentou uma excelente melhora durante a internação e recebe alta em boas condições clínicas, com a recomendação de manter fisioterapia em domicílio e acompanhamento ambulatorial”.

Em vídeo, gravado antes de deixar a unidade de saúde, a atriz desabafou sobre o momento de muita felicidade pela recuperação. Ela ainda agradeceu pela atenção que recebeu da equipe médica e dos fãs.

“Gente, eu estou muito, muito feliz. Até assustada porque eu nunca soube que a gente, no hospital, a gente ia importar tanto. Eu tenho que agradecer ao pessoal da cardiologia, da neuroclínica, da ortopedia, por tudo que fizeram por mim”, iniciou a famosa.

“Estou muito feliz e espero que a vida, daqui para frente, continue com mais trabalhos se Deus quiser, enfrentando cada vez mais essa pandemia, mas eu estou feliz. Fui muito bem tratada nesse hospital. Muito obrigada mesmo a todas as enfermeiras, todo mundo que cuidou de mim com tanto carinho. Eu estou muito feliz e agradecida a vocês por me trazerem de volta para esse ponto de meu Deus”, completou Neusa Borges, emocionada.