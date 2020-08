Neusa Borges segue internada e médicos descartam AVC

Neusa Borges segue internada em hospital de Salvador, mas já teve descartada a chance de ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Os médicos detectaram hérnias de disco e continua bem lúcida e em bom estado.

De acordo com o boletim médico enviado à imprensa, a veterana chegou à unidade de emergência do HGRS com mal-estar. Neusa ainda comentou sobre as fortes dores e precisou de administração de morfina.

A artista, que hoje mora em Salvador, já sofreu outros dois AVCs, um em 2011 e outro em 2012. Por isso, parentes, amigos e fãs da atriz demonstraram preocupação com ela nas redes sociais.

Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, Neusa Borges tem mais de 60 anos de carreira de sucesso na TV, no cinema e no teatro. Entre os mais recentes trabalhos dela, estão participações na novela Escrava Mãe, exibida entre 2016 e 2017 pela Record, e na série Sob Pressão, da Globo, em 2019.

Em recente entrevista para o Sensacional, da RedeTV!, a famosa falou dos anos na TV e afirmou não saber o motivo de nunca ter estabelecido um contrato fixo com a emissora carioca.

“Queria descobrir isso antes de morrer. Eu fiquei praticamente 50 anos ali dentro. Eu fiz grandes trabalhos com certeza, mas eu sempre digo, quando falam que não existe racismo.. Talvez por ser mulher negra?”, questionou ela.