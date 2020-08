Neymar, campeão de tudo na temporada, vai agora atrás de obsessão no PSG: Champions

Título é o que não falta na galeria de Neymar. E essa temporada atual, mesmo comprometida pela pandemia de COVID-19, reforçou ainda mais o quadro de medalhas do craque brasileiro.

O camisa 10 levantou todos os títulos possíveis pelo Paris Saint-Germain. O de sexta-feira, a Copa da Liga Francesa, fechou a tríplice coroa local depois da Copa da França e do Campeonato Francês.

Vale lembrar que o PSG faturou também a Supercopa da França, primeiro título da temporada, em agosto de 2019. Só que este não entra na conta de Neymar, que, machucado, não esteve em campo no jogo único da final.

O foco agora é conquistar a maior obsessão do clube francês: a Champions League. Provavelmente sem Mbappé, cabe a Neymar liderar o Paris na partida contra a Atalanta, dia 12, em Lisboa, pelas quartas de final do torneio europeu.

Neymar comemora gol de pênalti pelo PSG na final da Copa da Liga Francesa Getty

Classificado após bater o Borussia Dortmund, o PSG está a três jogos da conquista inédita, que fecharia o ciclo de conquistas de Neymar pela equipe. Em três temporadas, o camisa 10 ergueu todas as taças que disputou. Falta a mais cobiçada de todas.

Neymar soma 19 gols e dez assistências em 24 partidas na atual temporada. Em jogos da Champions, são três gols e dois passes decisivos em quatro atuações. Números que ele pretende melhorar contra a Atalanta.

play 1:01 Francês do PSG teve lesão no tornozelo e pode não jogar quartas de final contra a Atalanta

Quando deixou o Barcelona – com quem ganhou uma Champions – para sair da sombra de Lionel Messi e assumir o protagonismo na França em 2017, o craque brasileiro esperava por esse momento.

Graves lesões no pé, porém, o tiraram das fases finais do torneio continental nas duas primeiras temporadas, e o sonho da “orelhuda” para o PSG se esvaiu junto com ele. Agora, 100%, Neymar busca a maior glória, individual e coletiva.