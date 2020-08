Neymar convida elenco do PSG para celebrar em casa e é exaltado por dupla argentina: ‘Top’ e ‘exemplo’

Campeão da Copa da Liga da França na sexta-feira, Neymar decidiu convidar seus companheiros de Paris Saint-Germain para comemorar.

O camisa 10 recebeu os jogadores em sua casa e fez um almoço regado a “muita comida e música brasileira”.

Após o encontro, Neymar foi bastante exaltado pela dupla de argentinos do PSG. Dí Maria postou um storie no Instagram agradecendo o convite e elogiando o atacante.

“Obrigado pelo convite, irmão. Não é só top como jogador, mas também como pessoa”, escreveu o Fideo.

Em entrevista à France Football, Icardi não poupou elogios ao brasileiro.

Neymar, Di María e Icardi comemoram gol do PSG Jean Catuffe/Getty Images

“Quando você realmente conhece a pessoa, só pode se dar bem com ele. Neymar é um companheiro que fala na cara e faz de tudo para garantir que os outros se sintam bem. Os grandes jogadores são os primeiros a dar exemplo. Ele é um cara sempre feliz e se dá bem com todo mundo. Tem verdadeira humildade. É importante ser natural porque, no final, somos como uma grande família que passa quase todos os dias juntos.”