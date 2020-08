Neymar é fotografado fazendo nebulização e deixa fãs preocupados

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, as atenções com a saúde foram ampliadas. Sem maiores explicações, Neymar apareceu usando um aparelho de nebulização em selfie e deixou alguns de seus fãs intrigados.

A selfie foi publicada na ferramenta de Stories do Instagram nessa quinta-feira (20) e o craque surgiu fazendo uma inalação, além de escrever o seguinte — e sucinto — recado: “Se cuida”. Apesar do conteúdo não permitir comentários diretamente, em outras publicações os admiradores de Neymar deixaram suas mensagens.

“Gente, você tá com esse vírus maldito? Diz logo e deixa de mistério, tô agoniada“, declarou uma fã mais ansiosa. “O que você tem ícone? Tá tudo bem contigo? Deixa um recadinho tranquilizando a gente, adulto Ney“, completou outra internauta.

Em nota emitida à Quem, a assessoria de Neymar se pronunciou, explicando que esse é um comum procedimento entre os jogadores do Paris Saint-Germain: “Graças a Deus está tudo bem. É um tipo um procedimento normal de recuperação que todos os atletas do clube têm que fazer“.

“Não é a primeira vez que ele faz“, prosseguiu a nota, já tranquilizando possíveis flagras do gênero no futuro. Também tranquilizando aqueles preocupados com os jogadores em meio ao surto da Covid-19, falaram dos métodos de prevenção: “Os jogadores jogam e voltam para o hotel, sem contato com ninguém. Todo dia eles fazem exames“. No domingo (23), os atletas do PSG enfrentam o Bayern de Munique na Champions League.

Confira: