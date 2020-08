Neymar nega ter relação com atitude de Maluma no Instagram

Neymar decidiu abrir o jogo sobre os comentários de que ele teria sido o motivo pelo qual Maluma abandonou seu Instagram. Nesta quarta-feira (20), o famoso reagiu a uma publicação sobre o assunto.

“Tenho nada a ver… Me tira fora dessa, sempre me colocam no meio”, escreveu o craque numa postagem sobre o caso feita por Hugo Gloss no Instagram.

A polêmica teve início quando o cantor colombiano decidiu apagar seu perfil na rede social. Os fãs, então, logo suspeitaram que o motivo teria sido uma suposta indireta que teria recebido de Neymar, que estaria vivendo um romance com Natalia Barulích, ex-namorada do artista.

Nesta semana, o craque brasileiro postou um vídeo cantando juntos o novo single de Maluma, Hawái. A postagem foi feita após o Paris St. Germain ter derrotado o RB Leipzig pela UEFA Champions League.

A faixa escolhida por Ney chamou a atenção, pois ela teria sido escrita pelo ex-parceiro musical de Anitta sobre o relacionamento entre o jogador e Barulích.

Um dos trechos de Hawái afirma: “A foto que você postou dizendo que ele era seu céu / Bebê, eu te conheço bem, sei que foi para me fazer ciúmes / Não te direi quem, mas alguém me disse que te viu chorando”.

Cabe lembrar que o colombiano e a modelo namoraram por dois anos e terminaram a relação em outubro de 2019. Em seguida, surgiram rumores de envolvimento entre ela e Neymar após eles terem saído como capa da GQ, em maio deste ano.