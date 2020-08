Neymar se declara para famosa no dia do aniversário de Bruna Marquezine

O relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine chegou ao fim em setembro de 2018 e, desde então, nenhum dos dois engatou oficialmente um novo namoro.

O craque, porém, parece estar fazendo a fila andar e surpreendeu ao trocar comentários bem íntimos com a influenciadora Vivi em seu perfil no Instagram.

Publicamente, ela comentou um coração e o jogador respondeu com outro, só que verde, acompanhado do nome da webcelebridade.

Nos comentários, os seguidores reagiram e citaram o fato de ter sido justamente no dia do aniversário de Bruna, que está completando 25 anos nesta terça-feira (4).

“Espero que ela saia dessa enquanto é tempo”, reagiu uma. “Ele não tem vergonha? Essa menina é um bebê”, comentou outra.

“Bem no dia do aniversário da Bruna Marquezine”, disse mais uma. “Ele é meio tiozão para a idade dela”, disparou uma quarta pessoa.

Dias atrás, o jogador gravou um vídeo interpretando uma namorada pegajosa que fica ligando enquanto ele está com os amigos. Imediatamente, os fãs viram isso como uma indireta para Bruna.

Nele, o famoso colocou uma camiseta na cabeça, simulando o cabelo de uma mulher, e perguntou onde ele estava. Em seguida, interpretou a si mesmo, dizendo que estava em um autódromo com os amigos.

“Mentira, você deve estar no bar com seus amigos”, insistiu a namorada, mas ele e os amigos imitaram os sons da Fórmula 1 e conseguiram enganar a mulher, desligando o telefone na sequência e dançando em uma farra particular.

“É só pra resenha, não me julguem e se ficar puto é pior”, escreveu Neymar na legenda. Nos comentários, o vídeo dividiu opiniões. Alguns fãs amaram a sacada, enquanto outros destacaram o desrespeito de sua parte para com a namorada da brincadeira.

“Quem teve a péssima ideia de apresentar o TikTok pro menino Ney?”, perguntou um internauta. “Era bem assim que ele fazia com a Bruna Marquezine”, insinuou uma fã. “Ainda bem que sabe jogar bola porque como ator esquece”, ironizou outra.

Confira: