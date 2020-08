Neymar se diverte ao dedurar atitude esquisita de fã

Depois de um período de forte pandemia de Covid-19 na França, Neymar retomou suas atividades esportivas no Paris Saint-Germain. Como no Brasil não estamos num estado avançado de flexibilização das atividades, as pessoas tem passado mais tempo em casa e especificamente nas redes sociais.

O jogador apareceu em seu perfil do Instagram, na tarde de segunda-feira (10), para revelar algo curioso que descobriu: “Acho que meu insta virou DIÁRIO“. Uma internauta simplesmente usou o campo de mensagens privadas com o esportista para listar os dias em que conseguia (ou não) defecar.

Neymar não se mostrou irritado com a novidade e fez piada da situação: “Alguém sabe algum jeito de ajudar a nossa amiga? Estou tentando descobrir aqui, já consultei alguns médicos”. Como o print foi compartilhado na ferramenta de Stories, não recebeu comentários.

Se adiantando em uma suposta repercussão negativa, o craque pediu para que não fizessem estardalhaço com o que escreveu: “Se precisar de conselho, manda DM. Só não manda cocô. Postei pra resenha só. Sem polêmica, por favor. Tô de boa”.

E falando sobre seus vídeos em que abusa dos filtros engraçados, Neymar se defendeu: “Já ficou concentrado no hotel? Hotel, treino, treino, hotel e assim todo dia… Então dá nisso. Eu amo minha vida. Cada um com a sua loucura, se amando e se respeitando sempre“.

Confira: