Neymar se vê em ‘momento mais especial’ nos três anos de PSG: ‘Formamos uma família’

Neymar completa nesta terça-feira (4) três anos da sua apresentação oficial no Paris Saint-Germain depois de ter saído do Barcelona como jogador mais caro da história.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Esses três anos foram de muito aprendizado. Vivi tempos de alegria e outros complicados, especialmente quando fui impedido de jogar por causa das lesões. Com ajuda dos companheiros consegui superar e focar no que realmente importa para todos, que é o nosso desempenho em campo traduzido em títulos. O torcedor, o clube, os fãs todos podem ver a entrega do nosso time em qualquer jogo”, comentou Neymar.

Na França, o camisa 10 conquistou três taças (Campeonato Francês, Copa da Liga e Copa da França) nesta temporada e ainda pode faturar a Champions League. O PSG está classificado para as quartas de final do torneio e enfrentará a Atalanta.

“Acredito que vivo hoje meu momento mais especial no Paris. Formamos uma família em prol do grande objetivo que temos pela frente. Queremos marcar a temporada com a Champions. Vamos lutar por isso, porque nunca estivemos tão perto”, afirma.

Neymar também falou como foi o período de adaptação ao futebol francês. Ele tem 74 gols marcados em 85 jogos (média de 0,89, por partida) pelo PSG.

Neymar durante sua apresentação como jogador do PSG, em agosto de 2017 Getty Images

“Os ajustes acontecem jogo a jogo. É um futebol de marcação forte e com jovens habilidosos e rápidos. Meu recurso é o drible para tirar o marcador e ajudar um companheiro a fazer o gol. É como gosto de jogar”.