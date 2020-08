Neymar tem o mesmo número de títulos que derrotas pelo Paris Saint-Germain

Na sexta-feira, o Paris Saint-Germain empatou em 0 a 0 com o Lyon e, nos pênaltis, conquistou o título da Copa da Liga da França.

O título foi o oitavo conquistado pelo clube desde que Neymar chegou a Paris há três temporadas.

Com isso, o camisa 10 alcançou uma marca incrível: Neymar tem o mesmo número de títulos do que derrotas com a camisa do PSG.

Com o brasileiro em campo, o Paris foi derrotado apenas oito vezes nas últimas três temporadas, sendo quatro derrotas na Champions League, três na Ligue 1 e uma na Copa da Liga da França.

Neymar comemorando a conquista da Copa da Liga 2019/2020 pelo PSG Jean Catuffe/Getty Images

Neymar ficou de fora de diversos jogos nas três temporadas, mas o número ainda impressiona. As quatro derrotas na Champions vieram diante de Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund.

No Francês, os carrascos foram Strasbourg, Montpellier e Reims. Na Copa da Liga, o Guingamp eliminou o PSG em 2019 ao vencer por 2 a 1 – com Neymar em campo, o PSG perdeu a final da Copa da França de 2018/2019, mas nos pênaltis e estatisticamente o resultado é de empate.

Em termos de troféus, Neymar levantou a taça da Ligue 1 três vezes, da Copa da França duas vezes, da Copa da Liga duas vezes e uma vez da Supercopa da França.