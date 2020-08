Neymar tira onda após conquistar 8º título pelo Paris Saint-Germain: ‘Já virou rotina’

Após sagrar-se campeão da Copa da Liga Francesa, o que garantiu ao Paris Saint-Germain a tríplice coroa nacional na temporada, o atacante Neymar comemorou tirando onda nas redes sociais. Foi o oitavo título dele pelo clube.

“Já virou rotina, é sempre assim”, escreveu o brasileiro em seu perfil no Twitter, numa referência ao grupo Turma do Pagode.

Neymar converteu a penúltima penalidade do PSG na disputa contra o Lyon, no Stade de France, em Paris, que terminou com triunfo por 6 a 5, após a decisão pela Copa da Liga Francesa terminar empatada sem gols.

Antes, o clube havia vencido a Copa da França e também foi declarado o campeão da Ligue 1, que não foi finalizada em campo por causa da pandemia do novo coronavírus, sendo encerrada com jogos pendentes pela 27ª rodada.

Já virou rotina é sempre assim 🎶🎵 pic.twitter.com/e6sWgnsTIz — Neymar Jr (@neymarjr) August 1, 2020

E a temporada ainda não acabou. No próximo dia 12, o PSG enfrenta a Atalanta, no estádio da Luz, em jogo único pelas quartas de final da Champions League. É a busca pela taça inédita, e mais cobiçada pelos dirigentes e torcedores.

A conquista da última sexta-feira (31) fez Neymar somar a oitava taça pelo clube parisiense. Ele tem três títulos da Ligue1, dois da Copa da Liga Francesa, dois da Copa da França e uma Supercopa da França.

Na carreira, o brasileiro contabiliza 24 conquistas, incluindo a Olimpíada de 2016 pela seleção sub-23.