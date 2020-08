Nicole Bahls revela como tem conseguido dinheiro em tempos de quarentena

Nicole Bahls ficou conhecida nacionalmente ao ser assistente de palco no Pânico na TV e posteriormente como apresentadora no Pânico na Band. Depois de participar de dois realities, ela não assumiu nenhum trabalho na televisão e em tempos de quarentena essa ausência se amplifica.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a ex-panicat marcou presença no Festival de Inverno do Rio, na sexta-feira (7) e exaltou a segurança sanitária do local, em entrevista à Quem: “A organização desse evento passa uma segurança, ainda mais por ser num lugar aberto e respeitando o distanciamento. O setor é o último a voltar, e existem famílias que dependem disso“.

Sobre a quase impossibilidade de fazer presenças VIP, como anteriormente, Nicole explicou como tem se sustentado financeiramente: “Tenho sobrevivido das redes sociais, o que ajudou muito os artistas que não têm contrato fixo. Graças à internet estou conseguindo trabalhar e com segurança“.

Vale citar que depois de não vencer nenhuma das duas temporadas de A Fazenda em que participou, Nicole Bahls apostou no Power Couple Brasil, da Record. Juntamente com o marido, Marcelo Bimbi, venceu o reality de casais e saiu de lá com 356 mil reais.

Por falar no modelo, a famosa já rasgou elogios a ele anteriormente e como evoluiu como pessoa, devido ao seu relacionamento: “Marcelo é a maturidade que eu precisava na minha vida, é a minha paz de espírito. A gente tem 7 anos de relacionamento e ele nunca me fez chorar. Ele é tudo para mim. É difícil falar. Eu não tenho palavras para descrever a minha mudança depois dele. Mas acho que as pessoas percebem, sim, que depois que eu casei mudei muito“.