Nike lança sua 1ª camisa do Liverpool; veja preços e a inspiração

A parceira entre Nike e Liverpool teve o pontapé inicial neste sábado (1º de agosto), com o lançamento da nova camisa para 2020/21. O modelo resgata características do passado, especialmente do período entre 1993 e 1995, quando a parceria era a Adidas.

As referências estão no formato da gola, quase em “v”, e também nas cores escolhidas para as golas e mangas: branco e verde. Com detalhes também nessas cores, as camisas da equipe em 1993/94 e 1994/95 ficaram marcadas na história.

Já o restante do uniforme teve como referência os modelos dos anos 80, com a predominância do vermelho (nos anos 90 havia faxias e riscos brancos). O modelo totalmente encarnado é bem emblemático para os fãs dos Reds.

O slogan escolhido para o lançamento faz um link com a última temporada. A mensagem diz “Tell us never, when the world thinks it can’t be done, boss it!” (em tradução adaptada: “Quando o mundo acha que algo nunca pode ser alcançado, mostre que pode!”).

Vale lembrar que, o Liverpool voltou a ser campeão da Premier League após 30 anos de jejum, numa espera que já angustiava muitos torcedores, coroando uma sequência que começou com a Champions League e o Mundial de Clubes do ano passado.

Nova camisa do Liverpool para a temporada 2020/21 Divulgação Nike/Liverpool

O valor sugerido para venda é de 99,95 libras esterlinas (R$ 684), embora há versões por 69,95 libras esterlinas (R$ 479).

A Nike prometeu lançar nas próximas semanas o segundo e o terceiro modelo de camisas, sem dar nenhum tipo de detalhe de como serão os designs. A expectativa é grande porque é a primeira vez que as duas marcas se unem.

Se a empresa norte-americana usar as temporadas citadas como modelo, é possível imaginar uma camisa branca com detalhes verdes e outra totalmente amarela, como foi em 1993/94 (sem terceiro uniforme) e 1994/95.

O contrato com o Liverpool tem duração de cinco temporadas e foi fechado por incríveis 40 milhões de dólares (R$ 208 milhões) em janeiro desde ano, passando a valer para a partir de 2020/21.