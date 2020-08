Nino projeta Fluminense ofensivo no Campeonato Brasileiro

O Fluminense se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Os tricolores cariocas vão iniciar a Série A confiantes após o bom rendimento nas finais do Campeonato Carioca e nos amistosos contra o Botafogo.

O zagueiro Nino destacou o crescimento do Fluminense. Além disso, o defensor ressaltou que a equipe carioca vai mostrar uma vocação ofensiva.

“Há de se ressaltar as finais que fizemos do Campeonato Carioca. Entendemos que esses amistosos serviram para que pudéssemos melhorar e vermos em que ponto estamos distante do que queremos. O que nos deixa feliz é que nosso time tem um modelo de jogo. Hoje todo mundo sabe a cara que o time do Fluminense tem, a maneira que joga. Isso é bom. É manter esse padrão, sempre melhorando e evoluindo o que não está legal. A torcida pode esperar um time que vai se entregar, como nas finais do Carioca, vai lutar, independentemente de qual seja o adversário e onde esteja jogando, pela vitória, e um time organizado, sempre buscando o gol, mas também muito atento à questão defensiva, para que possamos ser um time bem equilibrado”, disse.

Para a estreia, Nino deve fazer dupla de zaga com Luccas Claro. Isso porque o técnico Odair Hellmann perdeu Matheus Ferraz e Digão, por lesão.

“O Luccas Claro é um jogador que está mais do que preparado. Fez grandes jogos no começo do ano. Joguei com ele duas vezes, me senti muito bem jogando ao lado dele. Nós estamos treinando juntos, todos os dias, então essa questão de entrosamento, organização, fica mais de lado. A gente consegue organizar ali dentro de campo, conversando. O mais importante nesse momento é a comunicação, para que possamos nos ajudar sempre, passando confiança, demonstrando confiança. O que vale ressaltar é a qualidade dele, e isso é indiscutível”, declarou.

Além de Ferraz e Digão, Odair Hellmann perdeu o volante Hudson e os meias Ganso e Pablo Dyego por lesão. O lateral direito virou desfalque após sua transferência para o Benfica.