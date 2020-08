Nintendo Switch foi o console mais vendido em julho de 2020

Enquanto a Sony e Microsoft caminham para o lançamento de uma nova geração, a Nintendo liderou nas vendas do Switch em julho, de acordo com o NPD Group. O console mantém lucros da companhia desde seu lançamento em 2017 e se beneficia com a acessibilidade de títulos como Animal Crossing: New Horizons.

O Nintendo Switch apresenta propósito único dentro dessa indústria e não há planos de renovação de hardware anunciados até o momento. Entretanto, esses números já eram esperados.

O atual cenário para o PlayStation 4 e a família Xbox One é de estagnação e expectativa: os consoles estão no mercado desde 2013 e a nova geração de consoles tem janela de lançamento confirmada para as festas de fim de ano.

GamesBeat/Reprodução

Sendo assim, quem considera comprar um console das duas gigantes opta por esperar até o lançamento dos novos aparelhos; ou, pelo menos, aguarda a revelação da faixa de preço dos consoles.

Periféricos em alta

Segundo o NPD Group, há uma queda na aquisição de consoles em julho, quando comparado ao mesmo período no ano passado. Enquanto isso, produtos relacionados desviam dessa tendência e seguem crescendo.

Periféricos e artigos para games alcançaram a incrível marca de US$ 170 milhões, 34% mais que o mesmo período no ano passado. Vendas que se acumulam nas aquisições de headsets, fones de ouvido e controles — que também batem recorde.

Ao que parece, famílias que se mantêm em casa procuram outras formas de entretenimento e adotam os consoles, logo partindo para a aquisição de novos controles para jogar em grupo e headsets próprios. Esse mercado apontou crescimento de 24% em comparação ao ano passado.