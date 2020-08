Nintendo Switch pode ter um novo modelo em 2021, segundo rumor

Segundo fontes do jornal Economic Daily News, de Taipei, a Nintendo está planejando lançar um novo modelo de Switch para o primeiro trimestre de 2021. Em uma edição mais interativa e com grandes upgrades gráficos, o suposto próximo hardware do híbrido deverá encaminhar a marca para acompanhar os video games de nova geração, dando continuidade a um dos melhores anos de vendas do console.

Comentando sobre a Macronix, um dos principais fornecedores do armazenamento flash do Switch e da memória de leitura dos games, a expectativa da Nintendo é um aumento substancial da participação da empresa no novo modelo, produzindo cerca de noves vezes em comparação com a demanda atual a partir do início de 2021. O fornecedor Wei Quandian, principal envolvido com os componentes e periféricos do Switch, também foi mencionado na publicação.

(Fonte: Nintendo/Reprodução)Fonte: vg247

O relatório do jornal dá sequência a várias outras informações que previam o lançamento de um modelo atualizado, uma espécie de “Switch Pro“, esperado para ser apresentado ainda neste ano. Com “recursos aprimorados voltados para jogadores ávidos”, segundo noticiado pelo Wall Street em 2019, a nova versão do console seria a atualização mais importante a ser realizada pela Nintendo, porém a pandemia e os adiamentos nos processos produtivos, que tiveram seus ritmos reduzidos, certamente impactaram negativamente em um anúncio oficial da companhia.

Sem planos de lançar uma edição mais atualizada do Nintendo Switch em 2020, espera-se que no próximo ano a Nintendo intensifique ainda mais sua participação no mercado.

