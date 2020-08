Nissan lança loja virtual de carros com venda 100% online

Nesta segunda-feira (17), a Nissan lançou no Brasil a primeira loja virtual com 100% do processo de compra de um carro realizado online. O projeto foi realizado em parceria com a especialista em e-commerce VTEX e é uma das ferramentas mais avançadas mundialmente da Nissan.

Com a novidade, o consumidor pode verificar as informações sobre o modelo do veículo desejado, escolher os opcionais, definir o modo de pagamento, escolher a concessionária de retirada, concluir a compra e acompanhar o status do processo online até a chegada do carro na loja para buscá-lo.

O primeiro modelo de carro disponível na loja é o Nissan Versa V-Drive 1.0 e, para comemorar o lançamento, os primeiros 100 compradores da nova loja online da marca receberão os seguintes benefícios:

• O “Nissan Protect” Pacote Plus, que inclui, sem custos, as 3 primeiras revisões + 1 ano adicional de Nissan Way Assistance

• R$ 200 de voucher de combustível

• 120 dias de carência para realizar o pagamento da 1ª parcela do financiamento

• Tag de pagamento remoto “Sem Parar”, ativado com assinatura do Plano “Na Cidade” com 15 meses de gratuidade na mensalidade

“A evolução digital da marca ganha mais relevância com a loja virtual, oferecendo comodidade ao cliente, que pode comprar um carro novo de qualquer lugar e a qualquer momento. Com esta iniciativa, reforçamos o conceito da nossa marca, Nissan Intelligent Mobility, que vai além do uso do automóvel, envolve toda a experiência do consumidor, com o ciclo completo, que começa quando ele quer conhecer o produto”, explicou Tiago Castro, diretor sênior de Marketing e Vendas da Nissan do Brasil.