Nivea Stelmann abre o jogo sobre carreira e vida nos EUA

Longe das novelas e até mesmo do Brasil, Nivea Stelmann vive nos Estados Unidos há seis anos e ama o que construiu por lá com a família. Em uma live com a ex-BBB Mariana Felício, a atriz revelou a razão de ter deixado tudo o que tinha no seu país.

“Queria poder dar uma vida mais tranquila para os meus filhos, não ter acesso à violência nem arma apontada na cabeça”, contou Nivea, que revelou que foi assaltada quatro vezes.

“Fui desenvolvendo uma síndrome do pânico, um medo de viver. E eu sou uma pessoa para cima, e estava ficando muito deprimida e para baixo no Brasil. Amo o país, mas infelizmente nós temos essa problema de violência que é muito gritante, principalmente quem é mãe“, disse.

“Vivia com medo de que alguma coisa acontecesse com meu filho. Então, recebi tentar uma vida mais tranquila aqui. Não vou mais voltar para o Brasil“, garantiu Stelmann, que está com 46 anos.

Feliz pelo que já viveu, mas também animada pela vida de agora, Nivea contou: “Quando decidi morar fora, sabia que eu estaria abandonando uma história como atriz que eu construí durante 20 anos. E calhou de ser uma época em que a Globo não estava mais renovando contrato com ninguém. Peguei meu FGTS e comprei uma casa aqui, num condomínio aberto. Sou muito realizada”.

“Foi muito bom essa coisa de estrela, de ser atriz, era o que eu sempre quis, mas hoje vivo uma vida muito comum e feliz aqui. Comecei muito nova na TV, sou muito grata à minha história, mas fui descobrindo aqui uma vida que eu não tinha acesso”, completou.