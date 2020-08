Nívea Stelmann confessa que já viveu relacionamento abusivo e desabafa

Nívea Stelmann surpreendeu seus seguidores ao relatar que já viveu um relacionamento abusivo. Segundo a famosa, na época, ela “não tinha a menor noção”, pois o assunto não era tão discutido como atualmente.

“Já vivi e não tinha a menor noção. [O assunto] não era tão falado. O cara falava: ‘tira essa saia que está curta’. Eu ia lá e tirava. Achava até legal imaginar que o cara estava se preocupando comigo. Hoje, penso: ‘Não troque a roupa porque o outro pediu’. Se eu puder ajudar de alguma forma, digo: ‘não seja como eu fui’“, desabafou.

Ainda em seu Instagram, a artista afirmou que a dificuldade de dizer “não” seguiu em toda a sua vida, não somente nos relacionamentos, mas até como torcedora de futebol.

“Nasci vascaína porque minha avó era vascaína doente. Depois, com meu pai flamenguista, vi o Flamengo ser campeão do mundo. Quando casei [com o ator e atual secretário de Cultura, Mário Frias], virei Botafogo para agradar o marido. E sou botafoguense até hoje pelo meu filho, mas Botafogo não ganha, é sofrido”, afirmou a famosa.

Nívea Stelmann ainda lembrou: “Quando comecei a minha carreira de atriz, uma revista me chamou e teria que tirar uma foto com a camisa de um time de São Paulo. Eu não entendi nada, achei a verdinha bonitinha e tirei a foto com a camisa do Palmeiras”.

“Onde eu quero chegar com essa história? Não sabia dizer não. Não parava para pensar nas consequências. Vestia a blusa porque me pediam”, comentou ela.

A famosa foi casada com Mário Frias, com quem teve o seu primeiro filho, Miguel. Atualmente ela vive com Marcus Borges nos Estados Unidos. Os dois também têm uma filha, Bruna Rocha.