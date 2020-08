No Balanço Geral, A Hora da Venenosa vem provando do próprio veneno

Parece que a imbatível A Hora da Venenosa vem sofrendo para atingir a liderança de audiência no horário contra o Jornal Hoje, da Globo. Comandado por Fabíola Reipert, Reinaldo Gottino e Renato Lombardi, o quadro do Balanço Geral SP, da Record, não tem sentido mais o gosto do primeiro lugar, como fazia antes da pandemia.

Com metade da grade vespertina voltada para o jornalismo, a Globo atestou que é capaz de manter a liderança absoluta. Se antes o JH chegava a perder para a A Hora da Venenosa, agora a fofocagem de Fabíola e dos colegas vem provando do mesmo veneno.

A reviravolta se deu quando a Globo modificou sua programação, “jogando fora” o Se Joga e colocando o informativo local no Jornal Hoje, que ganhou mais tempo no ar. Além do período de pandemia contra a covid-19, as dificuldades políticas que o Brasil vem atravessando turbinaram a audiência do telejornal vespertino.

Em dados momentos, os índices do JH chegam ao dobro do que o Balanço Geral SP registra. Mesmo com protestos e estímulos de boicotes à programação e ao telejornalismo da emissora, a Globo tem se firmado cada vez mais com os noticiários e alavancado seus índices diários.

Na contramão, a Record aposta em seu telejornal com a mesma fórmula; afinal, time que está ganhando, não se mexe. Mas foi mexido… A contratação de Reinaldo Gottino pela CNN Brasil alterou a equipe do programa, com a volta de Geraldo Luís. O apresentador dividiu a atração diária com seu Domingo Show – extinto após breve período sob comando de Sabrina Sato.

Com a volta de Gottino à Record, o Balanço Geral SP mostrou reação na disputa pela audiência. Mas o JH segue líder e firme no posto. Cabe ressaltar que a grade da Globo sofreu algumas alterações por conta da pandemia do coronavírus. Para trazer mais informações aos telespectadores, o canal carioca retirou da programação algumas atrações como o Mais Você, Se Joga e o Globo Esporte (que voltou ao vídeo na última segunda-feira, 3).

Falou-se no retorno do Se Joga nas tardes da Globo, mas, de acordo com o programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, a volta de Gottino jogou água fria nos planos da concorrente. Discute-se o retorno do Vídeo Show, mas nada foi confirmado e, por enquanto, tudo não passa de fofoca. Fato é que, por enquanto, Judite e sua turma esperam a pandemia passar para brigarem de igual para igual por cada ponto de audiência nas tardes da TV brasileira.