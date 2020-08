No Bola da Vez, Alisson se declara ao Internacional e garante que quer voltar: ‘Clube que amo’

O Bola da Vez de Casa segue a todo vapor e com grandes convidados!

No programa que vai ao ar neste sábado (1), às 22h (Brasília) na ESPN Brasil e ESPN App, o entrevistado foi Alisson Becker, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira.

O arqueiro bateu um papo com André Plihal, Natalie Gedra e João Castelo-Branco e falou sobre o momento atual do Liverpool, seus sonhos com a seleção e seu futuro, mas, principalmente, relembrou o passado.

Revelado pelo Internacional, Alisson fez declarações de amor ao clube gaúcho e garantiu que deseja vestir a camisa do colorado novamente.

Alisson comemora classificação no Campeonato Gaúcho de 2015, após Inter vencer o Cruzeiro-RS nos pênaltis Gazeta Press

“Eu, até aquele momento (despedida do Inter), tinha vivido metade da minha vida dentro do Beira-Rio. Tudo o que eu aprendi estava ali dentro daquele estádio, no entorno daquele estádio. Eu vivenciei muitas emoções, muitas coisas especiais, alguns momentos negativos, mas a maioria deles sempre contribuiu para o meu bem. Então naquele momento de despedida eu sabia que tinha acabado, que teria não um ponto final, mas uma pausa a minha trajetória no Inter”, disse.

“Eu desejo muito voltar para o Inter porque é um lugar que eu amo estar, é o clube que eu amo. Tudo o que eu tenho vivido aqui fora é muito especial, eu tenho tentado aproveitar ao máximo, mas vai passar, esse ciclo também vai ter um final, e eu tenho um desejo muito grande de voltar para o Inter”.