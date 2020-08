‘No Brasil, só jogo no São Paulo’

Nesta terça-feira, Daniel Alves concedeu uma longa entrevista coletiva online direto do CFA de Cotia, esclarecendo algumas polêmicas que surgiram após a eliminação vexatória do São Paulo para o Mirassol. Dentre os assuntos levantados, o camisa 10 comentou sobre seu futuro.

Daniel Alves comemora após marcar para o São Paulo sobre o Oeste Gazeta Press

Daniel Alves rechaçou que exista qualquer possibilidade de se transferir para o Flamengo, como especulado nos últimos dias. O jogador fez questão de prometer que o São Paulo é o único time que jogaria no Brasil, pontuando que todos os boatos envolvendo uma negociação com qualquer outro clube são mentiras.

“Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para que esse debate não aconteça mais. O único clube que eu jogo no Brasil é o São Paulo. Então, se sair, qualquer coisa sobre o interesse de outro clube, pode falar e escrever que é mentira. Há um tempo atrás, falei brincando que encerraria minha carreira no Bahia, mas a torcida me rechaçou, porque falaram que dois meses não serve. Então, que fique claro: o único clube aqui no Brasil é o São Paulo”, afirmou Daniel Alves.

“Não escreva sobre isso, porque senão você estará mentindo. Eu estou aqui no Brasil por um sonho de criança, não por dinheiro, pela parte financeira. Se você me ver no Brasil vestindo a camisa de outro time, pode me chamar de mentiroso, assim como também chamarei de mentiroso quem falar que vou jogar em outro time do Brasil”, completou.

Por fim, Daniel Alves também falou sobre o que o faria deixar o São Paulo. O camisa 10 da equipe deixou claro que espera que seus objetivos permaneçam alinhados com os profissionais que comandam o clube.

“O que importa é o que eu faço no meu dia a dia, não o que eu conquistei. O que importa é o que eu ainda vou conseguir, por isso que eu vim para o São Paulo, para mudar essa história. No momento que eu ver que não é assim, que não são todos que querem a mesma coisa, eu pego minha cachorrinha e vou embora. Porque não encaixa você estar se entregando, se dedicando e tentar entregar uma coisa para quem não quer. Esse é meu conceito. A gente vive no caos, mas não serei o caos”, finalizou.

O São Paulo ainda terá mais quatro dias de treinamentos antes de fazer sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, contra o Goiás, fora de casa, às 16h.