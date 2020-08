No dia em que volta à Arena, Grêmio pede que torcedores fiquem em casa

Neste domingo o Grêmio entra em campo para enfrentar o Novo Hamburgo, em partida válida pela semifinal do segundo turno do Gauchão. O jogo é motivo de comemoração no clube, já que é a primeira vez que o time jogará em sua Arena em meses. Mesmo assim, o Tricolor se preocupa com seu torcedor e reforça através de suas redes sociais o pedido para que fiquem em casa.

“Fique em casa! É o maior apoio que tu podes dar agora! Estamos seguindo um rígido protocolo de segurança sanitária e dependemos que tu também sigas as recomendações para que possamos nos reencontrar logo”, escreveu o clube. Além disso, os jogadores Lucas Silva, David Braz e Darlan gravaram vídeos pedindo que os torcedores assistam o jogo em suas casas.

Fique em casa! É o maior apoio que tu podes dar agora! Estamos seguindo um rígido protocolo de segurança sanitária e dependemos que tu também sigas as recomendações para que possamos nos reencontrar logo. 😷 David Braz pic.twitter.com/i2MiwmCjrF — Grêmio FBPA (@Gremio) August 2, 2020

A bola vai rolar na Arena do Grêmio às 19h00 e a grande preocupação é que as pessoas se aglomerem para acompanhar a partida em bares ou até mesmo nos arredores do estádio. Por isso, tem feito avisos durante toda a semana para que isso não aconteça. O Rio Grande do Sul tem mais de 70 mil casos confirmados de covid-19 e quase 2 mil mortes.