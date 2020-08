No estúdio, homem atrapalha Christina Lemos ao vivo no Jornal da Record

Christina Lemos foi surpreendida por um homem durante a edição ao vivo do Jornal da Record. A nova âncora do principal telejornal da Record estava no início de uma reportagem quando um rapaz, aparentemente da produção da atração, se meteu entre ela e a câmera. O momento virou motivo de piada entre os internautas.

A jornalista informava que o governo publicou o calendário para o pagamento de mais um lote do auxílio emergencial. “Desta vez, o benefício contempla novos aprovados e também quem teve o benefício reavaliado”, afirmou.

Sem interesse pelo Jornal da Record, o funcionário do canal paulista passou pela câmera como se a produção estivesse fora do ar. A gafe já foi vista por mais de 11 mil internautas pelo perfil do Virei Jornalista, no Instagram.

Nos comentários, os entendedores da TV deram um puxão de orelha no desavisado. “Eu sou da turma que acha que, quando se está gravado ou se está no ar, não tem que ter movimentação no estúdio. O resultado é esse…”, criticou. “Fazendo a passagem!”, debochou outro.

“A depender do cargo e do tempo de serviço, eu não queria estar na pele dele”, analisou um terceiro, se referindo em uma possível demissão. “O telejornalismo Brasileiro já virou cômico”, alfinetou mais um.

Confira: