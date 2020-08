No Globo Esporte, Casagrande detona a volta do futebol

Walter Casagrande abriu sua participação no Globo Esporte, na última segunda-feira (3), com um desabafo sobre a volta do futebol no país. A atração da Globo voltou ao ar em seu estúdio próprio pela primeira vez após cinco meses do início da pandemia do novo coronavírus.

“Voltamos! O Globo Esporte está de volta após quase cinco meses parado. Como vocês viram no nosso pequeno resumo de tudo que aconteceu no mundo e, sobretudo, no mundo do esporte. O mundo do esporte parou por completo, e o Globo Esporte também fechou a sua casinha em respeito à toda a pandemia, a todo esse problema mundial de saúde que, que continua acontecendo”, explicou o apresentador Felipe Andreoli.

“A gente sabe que a pandemia ainda não acabou”, destacou o jornalista. “Infelizmente, ainda está longe de passar, mas o esporte está voltando pouco a pouco, então a gente volta a abrir as portas do Globo Esporte para vocês que amam o esporte, e para vocês que precisam deste respiro num momento tão difícil de saúde mundial”, finalizou.

Casagrande aprovou o discurso do colega e ressaltou: “Não podemos esquecer o que está acontecendo no país. Essa semana, provavelmente, chega a 100 mil mortos, um número assustador, e o futebol está rolando. Eu fico constrangido ainda com essa situação, mas é o meu trabalho. Estou aqui para comentar futebol”.

Não foi a primeira vez que o ex-jogador lamentou a volta do esporte em meio à pandemia do novo coronavírus. Na volta do Campeonato Carioca, o contratado da Globo não poupou críticas. “Dá muita dor e muita vergonha para quem já foi jogador de futebol ver o futebol começar dessa maneira, tenho vergonha. É o campeonato da morte, não é o campeonato da vida”, disparou.