No GNT, convidado de Fábio Porchat revela história assustadora envolvendo serial killer

Um dos convidados do Que História É Essa, Porchat, no GNT, na última terça-feira (25), Rafael deixou Leilane Neubarth, Luis Miranda, Sheron Menezzes e o próprio Fábio Porchat impressionados com uma história bizarra envolvendo um serial killer de Londres.

O participante da atração contou que fez uma viagem para a capital da Inglaterra em 2012, quando tinha 19 anos, e conheceu um homem por meio de um site de relacionamento. Ele ficou um mês morando com o namorado, mas voltou ao Brasil logo depois.

Anos depois do rápido namoro, ele decidiu “stalkear” o ex, e descobriu uma história arrepiante: o homem foi condenado a prisão perpétua por assassinar quatro jovens. “A gente morou juntos em 2012 e o primeiro assassinato dele foi em 2014”, declarou.

“Ele tinha uma tara doentia de ter relações sexuais com pessoas desacordadas. Então ele drogava essas pessoas novas e abusava delas. Mas os assassinatos que ele cometeu foi por overdose, ele deu droga para a pessoa e plantava droga no bolso das pessoas para acreditar que eles tinham se drogado”, explicou.

Stephen Port, hoje com 45 anos, drogou e estuprou quatro jovens gays e jogou seus corpos perto de sua casa em Barking, leste de Londres, entre os anos de 2014 e 2015. O serial killer procurava suas vítimas em sites de namoro.

Segundo o portal Daily Record, ele foi condenado à prisão perpétua pelos assassinatos do estudante de moda Anthony Walgate, de 23 anos, Gabriel Kovari, de 22, o chef Daniel Whitworth, de 21, e Jack Taylor, de 25, motorista de caminhão empilhadeira de Dagenham.

Confira:

Quem nunca stalkeou o ex pra ver como ele tava? O Rafael acabou descobrindo algo assustador. 😮 #PorchatNoGNT pic.twitter.com/p37QMoAB2p — Canal GNT em 🏠 (@canalgnt) August 26, 2020