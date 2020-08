No Mais Você de 20 anos, Ana Maria Braga já dava pistas de volta a SP

Nos últimos dias, colunistas como Cristina Padiglione e Flávio Ricco, cravaram que, quando voltar ao ar, o Mais Você será produzido diretamente de São Paulo. Especula-se até uma inversão de horários com o Encontro. Para quem não se lembra, em seus primeiros anos, o matinal de Ana Maria Braga era transmitido dos estúdios da Globo na capital paulista.

Essa volta às origens, segundo as informações, atende a um desejo da apresentadora. Mas, para quem acompanha a carreira da loira, essa notícia não chega a ser uma grande novidade. Nos 20 anos do Mais Você, ela fez questão de voltar ao lugar onde tudo começou.

No especial, exibido em 18 de outubro do ano passado, Ana Maria não escondeu sua nostalgia ao estar, mais uma vez, nos diferentes ambientes da Globo em São Paulo. A emoção transbordou já nos primeiros minutos, quando ela aterrissou nos jardins da emissora.

“Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o coração enorme que existe na Rede Globo, de uma maneira geral, mas em especial, o que eu senti chegando aqui. Desde a portaria principal, em todos os corredores, é uma energia tão boa e tão bonita de sentir. Todo mundo fazendo o melhor”, revelou, logo na abertura.

Doces e divertidas lembranças do Mais Você em São Paulo

Ainda na área externa, Ana relembrou que o jardim era um lugar que lhe trazia muitas recordações. O local serviu de cenário para a plantação de uma muda de Pau-Brasil, além de ter sido carinhosamente apelidado de “estúdio G”, em referência à sua grama verde.

A área também servia de cenário para grandes comemorações ao ar livre, como, por exemplo, as festas juninas. Lá também ficava a horta do programa.

Em seguida, chamou um divertido VT para relembrar as ocasiões em que o programa deixou o estúdio. E não foram poucas. Houve uma vez em que Ana Maria decidiu, por exemplo, ir tomar café da manhã ao vivo em uma padaria. Depois, enfrentou o desafio de voltar à Globo antes que sua atração acabasse.

A emoção no estúdio do Globo Esporte

A cada canto que Ana percorria, ela não escondia sua satisfação em reencontrar velhos amigos e companheiros de trabalho. Ela também não escondeu o seu carinho pela Globo São Paúlo ao entrar no estúdio onde comandava o seu programa. Hoje, o espaço abriga a versão paulista do Globo Esporte.

“Os lugares guardam energia. Ambientes que você frequentou e se divertiu muito. Há 20 anos, eu fiz o primeiro programa aqui, nesse estúdio. Agora, quando você entra aqui, é impossível o coração não bater mais forte”, declarou, já com a voz embargada. Depois, finalmente, a anfitriã chamou mais uma reportagem com outros bons momentos da fase paulista do programa.

Diz um ditado popular que “para bom entendedor, meia palavra basta”. As reações de Ana são evidências de que ela realmente almeja fazer o caminho de volta. Se a convivência com os famosos – justificativa para a transferência para o Rio – poderá ficar menos frequente, o Mais Você ganha muitas outras possibilidades.

Vale lembrar que, além do especial pelo vigésimo aniversário, houve outro momento profético também no ano passado. Na edição de 31 de dezembro, uma numeróloga alertou que o programa passaria por profundas transformações.

Globo ainda não confirma Mais Você em São Paulo

Questionada por esta coluna do RD1 sobre a possível transferência para São Paulo, a Globo desconversou. “Ana Maria Braga e Louro José continuam integrando o Encontro, com entradas diárias pelo telão do programa com entrevistas, quadros especiais e para relembrar algumas receitas de sucesso já exibidas no seu ‘Mais Você. Ao mesmo tempo, a empresa estuda várias possibilidades para a volta das gravações do programa, sem nada definido ainda”. Feito o registro.