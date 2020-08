No SporTV, Everaldo Marques se confunde e cita ESPN em jogo de basquete

Everaldo Marques cometeu uma gafe tradicional de quem ficou anos em uma emissora de TV e migrou para outra. Ex-ESPN e atualmente no ar no SporTV, o narrador estava em uma transmissão da NBA quando trocou o nome do canal de esportes da Globo pela sua antiga casa.

O SporTV foi para o intervalo durante a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Dallas Mavericks, e quando voltou se confundiu e chamou pela ESPN. Ele confessou que já esperava pelo erro e pediu desculpas para os telespectadores.

“Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN…”, disse ele, que logo percebeu a confusão. “Ah, aconteceu. Finalmente aconteceu! É a primeira vez que aconteceu”, lamentou Everaldo ao vivo.

O comentarista Rodrigo Alves reagiu com bom humor. “Mas demorou até, hein? Demorou…”, brincou. “É. Demorou, até que demorou. Sou humano. Estou vermelho de vergonha, mas respiro fundo e vou em frente, meus amigos do SporTV, SporTV, SporTV”, repetiu Marques.

O famoso fez graça com a situação, mas não foi o único. O próprio perfil do SporTV no Twitter repercutiu o momento em tom de brincadeira. “Estamos de volta meus amigos dos canais ESPN… Não, pera! Acontece, Everaldo. ESPN Brasil, finalmente aconteceu”, declarou.

Confira:

Estamos de volta meus amigos dos canais ESPN…não, pera! 😂😂😂. Acontece, @everaldomarques. @espnbrasil, finalmente aconteceu hahaha pic.twitter.com/Rpphg9U2Lp — SporTV (@SporTV) August 26, 2020