Noiva de Zezé Di Camargo leva bronca após foto levantando a saia

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda deu o que falar em uma foto recente, na qual surgiu agachada, de biquíni, e com a saia levemente levantada por baixo.

A musa, sempre dona de legendas motivacionais, desta vez optou por escrever uma reflexão sobre as incertezas do mundo e o olhar da fé diante de todas elas.

“Em um mundo de incertezas, olhar para o futuro com olhos de fé me dá a certeza de um amanhã melhor! Onde poderemos novamente nos abraçar e sorrir sem máscaras”, declarou.

Nos comentários, ela recebeu uma série de elogios, mas também acabou levando uma bronca daquelas por parte de uma fã, que criticou o fato da morena estar sem máscara.

“Não sou de julgar, mas tenho uma sogra que cuido com alzhaimer que é uma mãe de 80 e poucos anos. Como médica e psicóloga, não vamos lá há meses e quando vamos, dois metros de distância e uso de máscara e não passamos mais de duas horas. O contrário de vocês que estão com os pais do Zezé sem máscara, um pastor sem máscara e muita gente entrando e saindo da fazenda, me entristeço pelos pais dele”, lamentou.

Mas Graciele deu a seguinte resposta: “Todos que estavam na fazenda antes de qualquer coisa fizeram testes para estarem lá. O pastor foi de carro de SP pra fazenda justamente para não ter contato com ninguém. Pode ter certeza que o Zezé tem muito cuidado com isso. Se eu pudesse trazer minha mãe com toda segurança para fazenda eu também já tinha feito”.

Confira: