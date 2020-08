Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 5G e Nokia 6.3 surgem em vazamento

A HMD Global pode estar preparando pelo menos três celulares para os próximos meses. De acordo com fontes do site Nokia Power User, a empresa lançará no último trimestre do ano os dispositivos intermediários Nokia 6.3 e Nokia 7.3 5G, bem como o já conhecido top de linha Nokia 9.3 PureView.

De acordo com o site, os aparelhos devem ser apresentados em um evento da Nokia que acontecerá nos próximos meses. A publicação também indica as supostas especificações de cada um dos smartphones.

Nokia 9.3 PureView

O celular mais potente da marca para este ano será o Nokia 9.3 PureView, de acordo com os vazamentos. O dispositivo supostamente contará com o Snapdragon 865, chip top de linha da Qualcomm com suporte para 5G.

Imagem conceitual do Nokia 9.3 PureViewFonte: Let’s Go Digital

Além disso, as especificações do celular devem incluir uma tela de 120 Hz e um sistema de câmeras potente. Os sensores presentes no celular supostamente trarão suporte para gravação em 8K e tecnologias aprimoradas para a captura de fotos com pouca luz.

Nokia 7.3 5G

O Nokia 7.3 5G pode chegar com o objetivo de oferecer o novo padrão de conexão por preços atraentes. Segundo as especulações, o intermediário contará com processador Snapdragon 690 5G, modelo de entrada com suporte para a conexão móvel.

Nokia 7.3 5G deve chegar com quatro câmeras traseirasFonte: Nokia Power User

Além disso, o celular supostamente contará com tela de 6,3 polegadas Full HD+, de proporção 20:9, e bateria de 4.000 mAh com recarga de 18W. Para as fotos, o produto teria câmera quádrupla com sensor principal de 24 MP.

Nokia 6.3

Por fim, a HMD também deve apresentar nos próximos meses o Nokia 6.3. O aparelho supostamente chegará ao mercado com o preço mais baixo entre os dispositivos, já que deixará de lado a conexão 5G.

Segundo o Nokia Power User, o modelo contará com um chip de entrada, possivelmente o Snapdragon 670 ou 675. Além disso, as especificações devem incluir tela de 6,2 polegadas, câmera quádrupla com sensor de 16 MP e bateria de 4.000 mAh.