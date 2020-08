Nota de R$ 200 com lobo-guará será lançada quarta-feira

Nesta quinta-feira (27), foi anunciada a data que a nova cédula de R$ 200 será lançada. A nota de 200 será lançada oficialmente quarta-feira que vem (02). O Banco Central (BC) tem o objetivo de colocar 20 milhões de cédulas novas em circulação semana que vem.

O objetivo do BC é suprir a alta demanda por dinheiro em espécie para os brasileiros. Essa demanda cresceu durante a pandemia do novo coronavírus. O anúncio da nova cédula foi feito há mais ou menos um mês. Desde então, o Banco Central havia também anunciado que a figura do lobo-guará estamparia a nova nova.

A data de lançamento da nova cédula foi divulgada em resposta a processo que solicita que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspenda a criação da nova cédula. “O lançamento da nova cédula está agendado para o próximo dia 2 de setembro, quarta-feira”, afirmou Roberto Campos Neto, presidente do BC, ao STF.

O Banco Central afirma ainda que já possui 7,2 milhões de notas de R$ 200 prontas. O número deve chegar a 20 milhões até o dia previsto para o seu lançamento. De acordo com Campos Neto, o primeiro lote de 20 milhões de cédulas custou cerca de R,5 milhões para ser produzido; o custo das cédulas é de R/milheiro.

O banco fez encomenda de 450 milhões de cédulas de R$ 200 para a Casa da Moeda, totalizando um gasto de R$ 146 milhões. A Casa da Moeda tem trabalhado em três turnos, incluindo fins de semana, para a produção.