Nota de R$ 200 será lançada dia 2 de setembro

A nova nota de R$ 200 será lançada na próxima quarta-feira (2), estando disponível para circulação no mercado nacional imediatamente. A confirmação da estreia da cédula foi feita pelo Banco Central (BC), hoje (31).

De acordo com a instituição, serão produzidas, pela Casa da Moeda, um total de 450 milhões de unidades da cédula com o novo valor, ainda em 2020. Todas elas vão trazer estampada a imagem do lobo-guará, como havia sido anunciado pelo governo, no final de julho.

Esta será a sétima cédula da família do real. A mais recente foi a nota de R$ 20, cuja estreia aconteceu em 2002. Além dela, também estão em circulação, atualmente, as notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 50 e R$ 100, lembrando que a de R$ 1 foi aposentada em 2005, sendo substituída pela moeda de mesmo valor.

O lobo-guará estará estampado na nova nota do real.Fonte: Pixabay

Um dos objetivos com o lançamento é atender à demanda da população por dinheiro em espécie, que aumentou durante a pandemia do novo coronavírus, segundo o BC.

Imagem só será divulgada na apresentação

Mesmo confirmando a data de lançamento da nota de R$ 200, o BC não divulgou maiores detalhes a respeito da nova cédula. A imagem, a cor, o seu desenho e os elementos de segurança só serão revelados durante a cerimônia de apresentação.

O evento, marcado para as 13h30, terá as presenças do presidente do BC Roberto Campos Neto e da diretora de Administração Carolina de Assis Barros, contando com transmissão ao vivo pelo canal da autarquia no YouTube.

É válido lembrar que o lobo-guará, único elemento da nota de R$ 200 revelado, ficou em terceiro lugar na pesquisa realizada pelo BC no ano 2000, para saber quais animais a população gostaria de ver representados no dinheiro. Os dois primeiros colocados, tartaruga marinha e mico-leão-dourado, aparecem nas cédulas de R$ 2 e R$ 20, respectivamente.



Fonte: Tecmundo