Nota Técnica que Amparava Atuação da B3 Junto aos DETRANs é Suspensa pelo TRF1

De acordo com decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 1019751-87.2020.4.01.0000, no último dia 08 de agosto, o desembargador Jirair Aram Meguerian, do TRF-1, suspendeu efeitos de nota técnica do Denatran que permitia à B3 S/A – Brasil, Bolsa e Balcão atuar no mercado de registro de contratos de financiamento de veículos junto aos DETRANs. Com efeito, a tutela foi concedida a pedido de empresa credenciada aos DETRANs para realizar registro de contratos de financiamento de veículos.

Suposta Nulidade da Nota Técnica nº 32/2018 do DENATRAN

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 16ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que, no Procedimento Comum 1030276-16.2020.4.01.3400/DF, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pretendido para suspender os efeitos da Nota Técnica nº 32/2018 do DENATRAN.

Outrossim, o juízo determinou a cientificação de todos os DETRANs do Brasil quanto à suspensão dos efeitos, para que se abstenham de adotar qualquer conduta baseada em suas conclusões ou fundamentos.