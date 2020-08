Nova corrida espacial: 3 tópicos que podem cair no ENEM e vestibular

Há uma nova corrida espacial ocorrendo atualmente, protagonizada entre Estados Unidos e China. Certamente é um dos temas prováveis para cair no ENEM e em vestibulares. Pode ser cobrado em questões de atualidades, geografia e na própria redação, quem sabe?!

Vale lembrar que à época da Guerra Fria se iniciou uma corrida espacial que também envolveu a NASA, dos Estados Unidos e o programa espacial da Rússia. Foi um importante marco histórico.

Iremos discorrer mais sobre o assunto para você se atualizar!

Nova corrida espacial – Marte

No final de julho de 2020, os Estados Unidos lançaram ao espaço a Perseverance que é um robô e tem como destino o planeta Marte. O objetivo é coletar amostras e verificar a geologia do planeta vermelho.

Além do mais, a missão está levando de volta rocha de tamanho pequeno que soltou-se de Marte e caiu na Terra, vinte anos atrás. Segundo especialistas o motivo para rocha ter vindo parar na terra foi a colisão com outro objeto vindo do espaço.

Mas o que de fato chama a atenção nisso tudo é que o nosso planeta ganha uma nova corrida espacial. Ainda no mês de julho de 2020 a China enviou sua primeira nave espacial a Marte e um pouco antes os Emirados Árabes Unidos também lançaram uma nave ao planeta vermelho.

A ida das três nações a Marte em julho tem explicação. A cada 26 meses os planetas estão enquadrados em um alinhamento preciso para que a nave espacial siga um caminho rápido, seguro, simples e preciso.

Colonização interplanetária?

Com o movimento de grandes nações muitas pessoas comparam a situação atual com a que aconteceu no auge da Guerra Fria entre EUA e URSS quando ambos buscavam explorar a lua.

Um dos planetas que mais chamam a atenção da astronomia internacional hoje em dia é o planeta Marte. Que mostrou certa semelhança com o planeta Terra.

O entusiasmo tem explicação, em 2018 cientistas italianos descobriram a presença de água subterrânea no planeta. Ou seja, mesmo com a superfície seca e árida, as camadas interiores parecem ser diferentes.

Desta forma, pode ser evidenciado condições para abrigar alguma forma de vida no planeta e quem sabe um dia uma colonização interplanetária.

Atualidades: China x EUA

A China demorou mas entrou na corrida espacial, em 2018 realizou diversos lançamentos ao espaço. Já no começo de 2019 aterrissou uma sonda no polo sul da lua.

A movimentação espacial chinesa mexeu com os americanos e fez com que eles mudassem novos rumos da sua política espacial, deste modo, complicando chineses rumo ao espaço.

Esse nova “disputa” espacial têm preocupado, visto que ainda não se sabe o que a China pode fazer com as novas tecnologias desenvolvidas.

Os programas espaciais do país são controlados pelas forças militares de Pequim. E a maior preocupação é que eles usem seus sistemas de lançamentos para reunir informações sobre os adversários ou talvez bloquear a ação de outros países.

O tema é super atual e pode ser uma das matérias de atualidades dos vestibulares e do ENEM, portanto, vale a pena ficar ligado nesse assunto!

