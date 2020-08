Nova edição de O Aprendiz terá mudanças e telespectadores farão parte do jogo

Por conta da pandemia, a próxima edição de O Aprendiz precisou ser adiada para 2021. Apesar da mudança, o reality show apresentado por Roberto Justus já está com os detalhes bem definidos e contará com algumas novidades.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, a direção do programa pretende transformar o público em conselheiro virtual. Além disso, as salas de reunião serão transmitidas ao vivo, o que indica que o confinamento dos participantes será mais longo.

Durante a exibição da atração da Band, Justus abrirá uma votação para os espectadores votarem em quem deve demitir. Com isso, o público se tornará o terceiro conselheiro do empresário.

Mas, no entanto, a decisão final continuará sendo do apresentador. Serão 16 participantes anônimos que disputarão o prêmio de R$ 1 milhão e um emprego em uma das empresas investimento no mercado financeiro do milionário, com um salário de R$ 10 mil, por mês por um ano.

Uma pré-lista com 35 candidatos para o elenco já foi selecionada pela produção. A estreia está prevista para acontecer em março, com exibição às segundas-feiras.

Em entrevista recente ao portal, Roberto falou sobre a decisão de adiamento da estreia. “Não dá para fazer sala de reunião de máscara, com todos sentados e próximos. Todos os participantes teriam atividades externas e não teriam contato só entre eles, porque chegamos à conclusão de que não dava para fazer tudo internamente. Seguramos até o último segundo, mas achamos por bem respeitar esse momento de pandemia”, disse.