Nova espécie de dinossauro é descoberta em ilha na Inglaterra

Os quatro ossos encontrados na Ilha de Wight, na Inglaterra, em 2019 provavelmente são de uma espécie de dinossauro terópode até então desconhecida pela ciência, de acordo com paleontologistas da Universidade de Southampton. A descoberta será publicada em um estudo que sairá em breve na revista Papers in Paleontology.

Em comunicado divulgado hoje (12), a instituição inglesa afirma que a nova espécie, incluída no mesmo grupo do qual fazem parte o Tiranossauro rex e até os pássaros modernos, teria vivido há cerca de 115 milhões de anos, no período Cretáceo. Estima-se que o animal tinha em torno de 4 metros de comprimento.

Os ossos achados em uma praia da região são de pescoço, costas e cauda do dinossauro, que foi batizado de Vectaerovenator inopinatus. O nome dado tem relação com os grandes espaços de ar encontrados em alguns dos ossos, características que contribuíram para a identificação das suas origens de terópodes.

Os ossos pertenciam a um “esqueleto delicado”, segundo os paleontologistas da universidade inglesa.Fonte: Universidade de Southampton/Divulgação

Ainda segundo os paleontologistas, os sacos de ar, semelhantes aos encontrados nos pássaros modernos, são extensões do pulmão do animal e é provável que fizessem parte de um sistema respiratório bastante eficiente. Além disso, contribuíam para tornar o esqueleto mais leve.

Descobertos em momentos distintos

Os fósseis que pertencem à nova espécie de dinossauro foram descobertos em três momentos ao longo do ano de 2019, no local conhecido por abrigar uma das maiores quantidades de restos desse grupo de animais na Europa.

Dois deles foram encontrados pelo caçador de fósseis Robin Ward, durante um passeio com a família, situação parecida à do morador da ilha Paul Farrell, que achou um deles enquanto caminhava na praia e chutava pedras. Já o outro foi descoberto pelo também caçador de fósseis James Lockyer.

Agora, os ossos ficarão expostos no museu da ilha, que possui uma rica coleção sobre dinossauros.