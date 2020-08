Novas plataformas de streaming vão acirrar concorrência no Brasil

Com a popularização do streaming de vídeo, promovida, em grande parte, pelo sucesso do YouTube, além dos avanços alcançados nas conexões com a internet, começaram a surgir serviços de vídeo por demanda com conteúdo profissional, além de produções exclusivas. No Brasil, o segmento ainda é dominado pela Netflix, mas esse cenário tende a mudar à medida que novas plataformas desembarcam no país.

Super produções e conteúdo exclusivo

Dois dos principais serviços de vídeo via streaming em operação no Brasil dividem a maior fatia de mercado entre eles: a já citada Netflix e o Prime Video, da Amazon.

As duas plataformas oferecem super produções, entre filmes, séries, documentários e conteúdo exclusivo, desenvolvidos em seus próprios estúdios, além de cobrarem uma assinatura mensal e não ter nenhum tipo de anúncio.

O mercado nacional ainda tem muito a amadurecer, e esse crescimento tende a ser impulsionado com a chegada de duas novas plataformas até o fim deste ano: a Pluto TV e a Disney+.

Concorrentes de alto nível devem mudar segmento de SVOD no Brasil.Fonte: Unsplash/Piotr Cichosz/Reprodução

Concorrência já deve mudar o mercado em 2020

Há poucos dias, a ViacomCBS anunciou que trará seu SVOD (serviço de vídeo on demand) gratuito para o Brasil. A Pluto TV, que já opera em outros países da América Latina, deve estar em nosso país em dezembro, e vai oferecer o conteúdo de 20 canais, além de filmes e séries. Como a plataforma é gratuita, ela será financiada por meio da inserção de anúncios.

Outro SVOD prestes a estrear por aqui é o Disney Plus, que entrará no ar no dia 17 de novembro. O serviço deve causar um grande impacto no mercado nacional, devido ao conteúdo exclusivo que será oferecido, que abrange títulos dos estúdios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Outras plataformas que já estrearam no Brasil este ano, foram o UOL Play e o Vix Cine e TV. O serviço do UOL foi lançado em abril e traz produções próprias, ao lado de todo o acervo da AwesomenessTV, Sony Pictures e Paramount+, além de conteúdo ilimitado dos canais Fox, FX, Fox Premium, Fox Life, National Geographic, NatGeo Kids, Baby TV, Noggin, MTV, Comedy Central, Fox Sports e ESPN. Adicionalmente, ainda é possível alugar filmes recém-lançados.

Já o Vix Cine e TV, estreou por aqui no dia 14 de agosto, oferecendo filmes, séries, documentários, novelas e outros tipos de conteúdo de entretenimento. A plataforma não requer assinatura, e portanto, contará com a exibição de anúncios.

Outros SVOD em operação no Brasil incluem os nacionais GloboPlay e o Telecine.

2021: novos serviços de peso

A partir do ano que vem, o segmento continua aumentando a concorrência e disputando a atenção (e o dinheiro) dos usuários.

Além da Pluto TV, a ViacomCBS ainda deve lançar outro SVOD em 2021, desta vez, via assinatura mensal. O serviço deve chegar ao Brasil no mesmo ano, ao lado de outro concorrente de peso: o HBO Max.



Fonte: Tecmundo