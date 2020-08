Novidade no Signal facilita bloqueio de desconhecidos

O mensageiro Signal começou a liberar ontem (12) o recurso “solicitação de mensagem”, que dá ao usuário um maior controle sobre as conversas com pessoas não incluídas em sua lista de contatos. A função pode ajudar a evitar o spam, tão comum em apps como WhatsApp e Telegram.

A partir de agora, sempre que um desconhecido enviar mensagem de texto para você ou lhe adicionar a um grupo, será possível visualizar o perfil do remetente antes de decidir o que fazer — aceitar a solicitação, excluí-la ou bloquear aquela pessoa. Segundo a empresa, os usuários bloqueados não ficam sabendo desta escolha por parte do destinatário.

Essa mesma abordagem também está disponível nas chamadas de áudio e vídeo realizadas por meio do aplicativo. Assim, se alguém que não estiver na agenda do seu celular ligar para você ou lhe convidar para uma videoconferência, o telefone não tocará até a solicitação ser aceita.

Recebeu mensagem de algum desconhecido? Agora, você pode saber quem é, antes de responder.Fonte: Signal/Divulgação

De acordo com o app, a novidade foi desenvolvida com base nas sugestões dos usuários, interessados em uma maior privacidade no mensageiro, que tem sido procurado como alternativa mais segura a serviços como WhatsApp, Telegram e Messenger, entre outros.

Adicionando desconhecidos em grupos

Em muitos apps de mensagem, alguns spammers têm adotado a prática de adicionar pessoas desconhecidas em grupos de bate-papo, mesmo sem a autorização delas. Para evitar que isso aconteça no Signal, a função solicitação de mensagens também entra em ação.

Caso você seja colocado em um grupo por alguém que não faz parte dos seus contatos, o mesmo menu de opções das conversas individuais aparecerá na tela, permitindo escolher entre aceitar a solicitação, apagar ou bloqueá-la.

Além disso, o usuário também pode visualizar os perfis das pessoas que fazem parte daquele bate-papo, em vez dos números de telefones, e verificar se algum deles está em sua agenda, para ajudar na decisão.