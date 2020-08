Novo clipe do BTS bate recorde de visualizações em 24 horas no YouTube

O BTS, grupo de K-pop que já ganhou até edição especial do Galaxy S20+, bateu um novo recorde de visualizações no YouTube. O novo clipe lançado pelos sul-coreanos é agora o vídeo publicado na plataforma que mais acumulou acessos em somente 24 horas.

Lançado em 21 de agosto de 2020, o clipe da música “Dynamite” chegou a 101,1 milhões de visualizações em um dia. Ele deixa o agora segundo lugar bem distante: “How You Like That”, das sul-coreanas do Blackpink, que eram donas da posição há dois meses.

O próprio BTS já ocupou essa liderança algumas vezes, inclusive em abril de 2019 com o single “Boy With Luv”, visto 74,6 milhões de vezes nas primeiras 24 horas após estrear.

E esse nem foi o único recorde batido — de acordo com a Variety, o clipe de “Dynamite” foi também a maior estreia agendada de um vídeo na plataforma, com mais de 3 milhões de visualizações simultâneas durante a primeira exibição.

Clipes musicais dominam a lista de vídeos mais vistos nesse período de tempo no YouTube. Além do BTS (cinco presenças) e Blackpink (duas presenças), o atual top 10 dessa categoria conta ainda com Taylor Swift (dois vídeos) e Ariana Grande (um vídeo).