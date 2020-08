Novo golpe com o FGTS emergencial de até R$1.045: Saiba como se prevenir

Após diversos alertas de golpes com o auxílio emergencial de R$600, um novo golpe surgiu, agora, com foco no FGTS emergencial no valor de R$1.045.

De acordo com fontes do setor, uma nova ação criminosa tem se difundido rapidamente e já prejudicou muitos beneficiários.

Novo golpe com o FGTS de R$1.045: atenção!

O novo golpe com o FGTS é aplicado, em especial, por meio de redes sociais. De acordo com a empresa Dfndr, laboratório especializado em segurança da informação, mais de 90 mil acessos e compartilhamentos já ocorreram do novo golpe, nos últimos dias.

Dessa forma, de forma semelhante aos golpes aplicados com o auxílio emergencial, páginas pedem dados confidenciais dos beneficiários do FGTS emergencial. Dessa forma, torna-se fácil acessar os recursos das pessoas de forma fraudulenta.

Ainda, foram identificadas mensagens via WhatsApp prometendo facilidades com o saldo do FGTS emergencial, como, por exemplo, duplicação do valor, empréstimos, entre outras.

“Quando a vítima informa seus dados no link malicioso, fica vulnerável ao vazamento de suas informações pessoais. Asim, os dados podem ser usados pelos cibercriminosos para realizar a assinatura de serviços. Além disso, até para abrir contas em bancos com os dados roubados.”, explica o diretor da Dfndr.

“Além disso, quando a vítima compartilha o link malicioso com seus contatos, ela torna-se um vetor de disseminação do novo golpe. Isto garante aos cibercriminosos um crescimento acelerado dos ataques;”, alerta Simoni. O diretor completa que assim que a vítima concede permissão para o envio das notificações, os criminosos podem utilizar dessa permissão para enviar propagandas, com as quais lucram, e até mesmo aplicar novos golpes.

No que se refere ao FGTS emergencial de até R$1.045, até agora, foram identificados mais de 15 links maliciosos de novo golpe. Os estados do Brasil mais afetados são: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul.

Ao portal Brasil 123, a advogada Luciana Rodrigues diz que sempre há como recorrer no caso de ser vítima de golpe, como o do FGTS. No entanto, em tempos de pandemia e quando o beneficiário informada dados pessoais e sigilosos, comprovar o crime se torna bem demorado e estressante para a vítima. Portanto, é claro, é sempre recomendado evitar cair em golpes.

