Novo Mundo – Capítulo de Quinta-Feira (06/08): Pedro expulsa Domitila

A Globo exibe nesta quinta-feira, 06/08, mais um capítulo da novela Novo Mundo. Confira o resumo:

Pedro pede perdão a Chalaça e expulsa Domitila do solar. Cecília vai à casa de Sebastião e pergunta por Libério. Elvira e piratas, disfarçados, chegam de bote a uma praia.

Pedro pede perdão à Leopoldina. Quinzinho volta a falar com Joaquim. As índias preparam uma emboscada e conseguem salvar os índios. Luana ajuda Libério. Thomas flagra Nívea com carta de Joaquim a Anna.

Ubirajara agradece a Jacira e volta para a aldeia como cacique. Chalaça vê Domitila entrar na casa de Thomas. Um empregado acha uma pista de Greta e todos vão atrás dela. Thomas ameaça jogar Nívea num abismo.

Novo Mundo

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após Malhação, e sábado, depois do Caldeirão

Horário: 18h35