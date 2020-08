Novo Mundo – Capítulo de Quinta-Feira (13/08): Sebastião é preso e ameaça Cecília e Libério

A Globo exibe nesta quinta-feira, 13/08, mais um capítulo da novela Novo Mundo. Confira o resumo:

Sebastião é preso e ameaça Cecília e Libério. Dom Pedro faz um acordo com Sebastião para que o criminoso fale tudo o que sabe sobre Thomas. Dom Pedro ignora uma carta de Domitila, e Chalaça observa. Piatã decide revelar a todos sua origem e Jacira o apoia.

Dom Pedro decide ir a São Paulo acabar com as rebeliões e Leopoldina teme que o marido encontre Domitila. Dom Pedro nomeia Leopoldina a Princesa Regente do Brasil durante sua ausência. Thomas jura vingança contra seus inimigos.

Dom Pedro e Chalaça saem em comitiva em busca do apoio das províncias de São Paulo. Leopoldina e Bonifácio anseiam pela Independência do Brasil. Thomas vai ao encontro de Sebastião. Germana e Licurgo são roubados pelos piratas. Anna dá a Fred as coordenadas para o galeão espanhol.

Novo Mundo

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após Malhação, e sábado, depois do Caldeirão

Horário: 18h35