Novo Mundo – Capítulo de Quinta-Feira (27/08): Thomas faz ameaça a Joaquim

A Globo exibe nesta quinta-feira, 27/08, mais um capítulo da novela Novo Mundo. Confira o resumo:

Elvira substitui Cosette no espetáculo. Elvira fica paralisada ao entrar no palco. Diara se emociona ao ver que Wolfgang está consciente. Elvira consegue atuar no espetáculo.

O tempo passa e Elvira anuncia que vai partir em turnê com a companhia de teatro. Lurdes e Dalva se encantam pelo novo mordomo e seu irmão gêmeo. Pedro confisca os bens de Sebastião.

Diara e Matias são anistiados por Dom Pedro. Sebastião tem seus móveis confiscados Peter e Amália se casam. Leopoldina e Pedro trocam declarações de amor. Thomas força Joaquim a escolher entre a vida de Anna e a de Dom Pedro.

Novo Mundo

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após Malhação, e sábado, depois do Caldeirão

Horário: 18h35