Novo Mundo – Capítulo de Sábado (08/08): Joaquim briga com Thomas

A Globo exibe neste sábado, 08/08, mais um capítulo da novela Novo Mundo. Confira o resumo:

Joaquim briga com Thomas. Elvira retorna à taberna. Anna conta a Joaquim que Thomas queimou seu livro. Leopoldina e Pedro acordam no acampamento. Joaquim e Anna chegam na taberna para buscar Quinzinho e reencontram Elvira.

Amália e Peter procuram Chalaça para esclarecer o passado dela. Matias liberta os escravos à procura de Libério, mas não o encontra. Diara explica a Wolfgang que não teve nada com Ferdinando e eles fazem as pazes. Bonifácio mostra as provas contra Thomas ao ministro.

Amália vai à casa de Sebastião, que se surpreende ao revê-la. Libério fala de Cecília para Luana. – Matias diz à Cecília que Libério foi mandando para o Ceará. Sebastião visita Thomas na cadeia e conta sobre Amália e o bastardo de Dom João. Greta e Ferdinando contam a Wolfgang que vão se casar. Hugo pede Elvira em casamento. O ministro Howard solta Thomas.

Novo Mundo

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após Malhação, e sábado, depois do Caldeirão

Horário: 18h35