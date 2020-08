Novo Mundo – Capítulo de Sábado (15/08): Dom Pedro proclama a Independência do Brasil

A Globo exibe neste sábado, 15/08, mais um capítulo da novela Novo Mundo. Confira o resumo:

Leopoldina, Bonifácio, Anna e Joaquim analisam a relação entre Portugal e as províncias do Brasil. Dom Pedro declara seu amor por Domitila, e Chalaça fica incomodado. Hugo e Elvira se beijam.

Dom Pedro consegue o apoio político da província de São Paulo. Schultz decide não dar o chá preparado por Greta para Wolfgang e percebe a melhora do patrão. Após uma votação, Leopoldina declara aprovada a separação do Brasil de Portugal.

Leopoldina escreve uma carta a Dom Pedro, e Joaquim decide entregá-la ao príncipe. Greta planeja seu casamento com Ferdinando. Thomas e Joaquim se enfrentam na estrada. Joaquim encontra a comitiva de Dom Pedro e lhe entrega as cartas de Leopoldina e Bonifácio. Dom Pedro proclama a Independência do Brasil.

Novo Mundo

