Novo Mundo – Capítulo de Segunda-Feira (10/08): Joaquim arma plano contra Thomas

A Globo exibe nesta segunda-feira, 10/08, mais um capítulo da novela Novo Mundo. Confira o resumo:

Joaquim explica seu plano para Fred. Leopoldina pensa em fazer um evento para reafirmar as alianças políticas de Dom Pedro. Cecília pede para viajar com os piratas até o navio negreiro. Libério e Luana trocam de navio. Hugo escreve uma carta usando a assinatura de Licurgo e é surpreendido por Elvira.

Greta se faz de vítima para Ferdinando aceitar se casar com ela. Quinzinho apressa Joaquim para a estreia da peça de Elvira. Wolfgang se perturba com as notícias que recebe da Áustria. Thomas fala para Sebastião que encontrou o filho de Amália.

Germana toma o lugar de Elvira na peça, e o público tenta expulsá-la do palco. Domitila descobre sobre uma rebelião contra Dom Pedro e pensa em como avisá-lo. Sebastião e Thomas levam Hugo ao palácio e o apresentam como o filho mais velho de Dom João. Joaquim leva Amália ao palácio.

Novo Mundo

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após Malhação, e sábado, depois do Caldeirão

Horário: 18h35