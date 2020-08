Novo Mundo – Capítulo de Segunda-feira (24/08): Dom Pedro atira em Domitila

A Globo exibe nesta segunda-feira, 24/08, mais um capítulo da novela Novo Mundo. Confira o resumo:

Domitila chega ao Paço para a cerimônia e Chalaça impede sua entrada. Domitila convence Licurgo a ajudá-la a se encontrar com Dom Pedro. Ferdinando conta a Cecília e Libério sobre a prisão de Diara e Matias. Leopoldina encontra com a rival no Paço.

Viriato avisa a Elvira da chegada de Cosette. Cecília se enfurece com Sebastião. Greta provoca Diara e acerta com Egídio a transferência da cunhada para um convento. Dom Pedro flagra a discussão entre Leopoldina e Domitila e expulsa a amante do Paço. Sebastião decide usar Idalina para punir Matias.

Cosette se hospeda na taberna e escolhe Elvira como camareira. Patrício conta para Domitila sobre o passeio que Dom Pedro fará com Leopoldina. Greta confessa seus crimes a Wolfgang. Domitila vê Dom Pedro e Leopoldina se beijando e engatilha a arma contra a Imperatriz. Dom Pedro atira contra a amante.

